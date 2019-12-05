عويدات استمع الى إفادتي أبو خزام وشمس الدين في دعوى بري ضدهما

استمع المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ الى إفادتي الصحافيين رواند أبو خزام وآدم شمس الدين في الدعوى المقدمة ضدهما من الرئيس ​نبيه بري​ وزوجته رندى عاصي على خلفية نشر ​أخبار​ كاذبة وملفقة.

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