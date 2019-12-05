الأركان الايرانية: بلغنا الاكتفاء الذاتي الكامل في الدفاع عن البلاد

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ​اللواء​ محمد باقري بان ​القوات المسلحة​ بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن البلاد. وفي تصريح ادلى خلال زيارته التفقدية التي قام بها لمعرض منجزات منظمة الصناعات الدفاعية في البلاد، اكد اللواء باقري بأنه "يمكننا اليوم ان نعلن باننا بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن البلاد، وان هذه المنجزات قد اوجدت الاقتدار والردع الفاعل والامن والدفاع المستديم للبلاد والشعب الايراني الشامخ".

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