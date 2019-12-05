رئيس وزراء اليونان سجل اعتراض بلاده على اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا

لفت رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في بريطانيا، على هامش قمة "حلف شمال الأطلسي"، إلى "أنّني أثرت كلّ المسائل المتعلّقة بأحدث إجراءات تركيا".
وأوضح في بيان، أنّه "جرى تسجيل الخلافات بين الجانبين، غير أنّهما اتّفقا على مواصلة المحادثات حول إجراءات بناء الثقة". وأعلن الاعتراض على اتفاق توصّلت إليه تركيا وليبيا لترسيم حدودهما البحرية.
وكانت قد وقّعت ليبيا وتركيا اتفاقًا بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، من شأنه جعل نزاعات أنقرة حول التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط أكثر تعقيدًا مع دول منها اليونان.
مع الإشارة إلى أنّ هناك نزاعات منذ عقود بين اليونان وتركيا حول قضايا متنوّعة، منها حقوق التعدين في بحر إيجة وتقسيم قبرص عرقيًّا.
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