13 قتيلا في الفيليبين جراء مرور الإعصار "كاموري"

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ​الفيليبين​، مارك تيمبال، "مقتل 13 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع في البلاد جراء مرور ال​إعصار​ كاموري"، موضحًا أنّ "هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع أكثر، لكنّنا نأمل ألّا يحلّ ذلك".

وكان قد تسبّب الإعصار الاستوائي الّذي ضرب شمال البلاد بين الاثنين ومساء الأربعاء، بدمار العديد من المنازل وسقوط الكثير من الأشجار. كما أدّى الإعصار إلى إغلاق غير مألوف لمطار العاصمة لمدّة 12 ساعة. وأُجلي مئات الآلاف من سكان المناطق الّتي كان من المتوقّع أن يضربها الإعصار قبل وصوله، ما أسهم في إنقاذ حياتهم وفق السلطات.

وأدّى "كاموري" إلى حدوث أضرار في 135 مدرسة وتسبّب بتدمير 1200 منزل.

يُذكر أنّه تضرب الفيليبين سنويًّا 20 عاصفةً وإعصارًا على الأقل، تؤدّي إلى مقتل المئات وتزيد من إفقار السكان المعرضين لها.