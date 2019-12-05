مدفيديف: روسيا حققت هذا العام أدنى مستوى تضخم في تاريخها

أعلن رئيس ​الحكومة الروسية​، دميتري مدفيديف، أن ​روسيا​ حققت في العام 2019 الجاري أدنى مستوى للتضخم في تاريخها الحديث. وذكر مدفيديف في ​مقابلة​ مع عدد من وسائل الإعلام الروسية، إن نسبة التضخم بروسيا في غضون 2019 لن تتجاوز مع انتهاء ​السنة​ 3.8%، موضحا أن هذا المستوى هو "الأدنى في تاريخ الاتحاد الروسي".

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