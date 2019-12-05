وزير الطاقة الروسي أبلغ نظيره السعودي بضرورة مواصلة التعاون

ذكرت وزارة ​الطاقة​ الروسية، أنّ "الوزير ​ألكسندر نوفاك​ أبلغ نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال لقائهما في ​فيينا​ قبل بدء اجتماع يستمرّ يومين لـ"أوبك" وحلفائها لتحديد كيفيّة دعم أسواق الطاقة، أنّه "يتعيّن على بلديهما مواصلة التعاون".

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