شكرا لقرائتكم خبر عن 64 تقريرا للجنة الاقتراحات أمام البرلمان الاثنين .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل، 64 تقريرا لـ لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، ومن المنتظر حال موافقة المجلس على ما جاء بها أن يقوم بإحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما أوصت به وهذه الاقتراحات، كالتالى: 1-اقتراح بشأن إنشاء صرف صحي لقرية التبع وقرية الورق – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ. 2 ـ اقتراح بشأن إنشاء بيارة رئيسية ورفع صرف صحي بجوار المدرسة الإعدادية بقرية الطيبة – مركز نبروه – محافظة الدقهلية. -3اقتراح بشأن استكمال انجاز مشروع الصرف الصحي بمركز ساقلته – محافظة سوهاج. 4-اقتراح بشأن توصيل مواسير المياه لمنطقة مسجد الكريم – قرية اسطال مجلس قروي اسطال مركز سمالوط – محافظة المنيا. 5 ـ توصيل مواسير المياه لشارع ممدوح فؤاد المتفرع من الشارع الرئيسي لقرية الشعراوية مجلس قروىالبيهو – مركز سمالوط – محافظة المنيا. 6-اقتراح بشأن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الشيخ عابد مركز سمسطا– محافظة بنى سويف، وبشأن تطوير واستكمال المرافق في المناطق السكانية العشوائية بالمعصرة بحلوان – محافظة القاهرة. 7-اقتراح بشأن مد خدمة الصرف الصحي لقرى الدائرة الثانية لمركز ومدينة القنايات - محافظة الشرقية. 8-اقتراح بشأن دعم مقر هيئة النيابة الإدارية المزمع إنشاؤه بمدينة صدفا محافظة أسيوط بتمويل مالي قدره (3) ملايين جنيه. 9-اقتراح بشأن تطوير مزلقان ميت عنتر – شرنقاش- مركز طلخا – محافظة الدقهلية 10-اقتراح بشأن إنشاء ميدان على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية السرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا 11-اقتراح بشأن إنشاء كوبريعلوى لربط بعض التجمعات السكنية بمنطقة حلوان بطريق الأوتوستراد – محافظة القاهرة. 12-اقتراح بشأن إعادة تشغيل الأتوبيس النهري من القناطر الخيرية إلى ماسبيرو والعكس – محافظة القليوبية. 13-اقتراح بشأن استكمال الطريق الدائري بقرية سعود – مركز الحسينية – محافظة الشرقية. 14-اقتراح بشأن توسعة ورصف طريق بسنديلة/ الغنامة الذي يربط بين حدود مركزى بلقاس وشربين – محافظة الدقهلية. 15-اقتراح بشأن رصف الطريق الحيوي من مبنى ديوان عام محافظة جنوب سيناء وحتى مطار الطور. 16-اقتراح بشأن رصف مدخل قرية كفر تيدا– مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ. 17-اقتراح بشأن استكمال رصف طريق مقابر قرية كفر بهوت مركز نبروه – محافظة الدقهلية. 18. -اقتراح برغبة بشأن رصف الطريق الذي يربط بين عزبة خنفر خميس وقرية الصليبة بمسافة (1) كيلومتر – مجلس قروي شوشة – مركز سمالوط– محافظة المنيا. 19-اقتراح برغبة بشأن تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي مملوكة لهم بدون ترخيص. 20-اقتراح بشأن رصف طريق سربو الشيخ عابد – مركز سمسطا– محافظة بني سويف. 21-اقتراح بشأن توفير قطع غيار كشافات الإنارة الخاصة بإنارة الشوارع بمركز قوص – محافظة قنا. 22-اقتراح بشأن فتح شارع من مزلقان الشون بمدخل مدينة السنبلاوين مرورًا بأرض الجمال لحل مشكلة الزحام داخل المدينة – محافظة الدقهلية. 23-اقتراح بشأن استكمال مجمع خدمات ومبنى مجمع المصالح والخدمات الحكومية بمنشأة صبري أبوعلم– مركز تمي الأمديد– محافظة الدقهلية. 24-اقتراح بشأن نقل سوق الاثنين بمدينة قليوب– محافظة القليوبية. 25.-اقتراح بشأن تحديد وإضافة كردون متضمنًا الحيز العمراني للقرى والتوابع الواقعة في نطاق مركز بئر العبد – محافظة شمال سيناء. 26-اقتراح بشأن اصدار فيش مميكن (صحيفة حالة جنائية) من داخل مركز شرطة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ 27-اقتراح بشأن إنشاء قسم شرطة بقرية دميره – مركز طلخا – محافظة الدقهلية 28-اقتراح بشأن إنشاء قسم شرطة ثان حلوان – محافظة القاهرة 29-اقتراح بشأن إنارة وتركيب إشارات مرورية ضوئية فى المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو بحلوان – محافظة القاهرة. 30-اقتراح بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط لإنشاء وحدة إطفاء 31-اقتراح بشأن تجديد محطة كهرباء بنى خالد – مركز سمالوط– محافظة المنيا. 32-اقتراح بشأن شراء عدد (3) محولات كهربائية لمجمعات طبية خيرية للغسيل الكلوي وعيادات بمدينة نجع حمادي– محافظة قنا. 33-اقتراح بشأن إزالة أسلاك الضغط العالي واستبدالها بأسلاك أرضية بقرى مركز ومدينة قوص – محافظة قنا. 34-اقتراح بشأن تركيب محولات ذات قوة كبيرة لغالبية قرى مركز نجع حمادي– محافظة قنا. 35-اقتراح بشأن إنارة الطريق السياحي من ترسا إلى بحيرة قارون – مركز سنورس – محافظة الفيوم. Advertisements 36-اقتراح بشأن إعادة بناء مدرسة السخاوى الابتدائية مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ. 37-اقتراح بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي (ابتدائي–إعدادي) بقرية كفر الخوازم– مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 38-اقتراح بشأن عمل مدرسة ثانوية رياضية بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية. 39.-اقتراح بشأن عمل مدرسة ثانوية رياضية بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية. 40-اقتراح بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية مرزوق مجلس قرويمنبال مركز مطاى – محافظة المنيا. 41-اقتراح بشأن بناء مجمع مدارس بأرض الخور قرية الجزائر – مجلس قروي قلوصنا مركز سمالوط – محافظة المنيا. 42-اقتراح بشأن توسعة مدرسة الشهيد محمد محمود مركز إدفو– محافظة أسوان. 43-اقتراح بشأن تحويل مدرسة الحرية الابتدائية بشارع الفيروز بحي المرج إلى مدرسة تجريبية – محافظة القاهرة. 44-اقتراح بشأن إنشاء فصول جديدة في الفراغات لتوسعة بعض المدارس بحي حلوان – محافظة القاهرة. 45-اقتراح بشأن إنشاء مدرسة للصم والبكم ومدرسة للغات – مركز قوص – محافظة قنا. 46-اقتراح بشأن تثبيت العمالة المؤقتة في الإدارات الصحية والمستشفيات والمدارس والإدارات التعليمية. 47-اقتراح بشأن تطوير عيادات التأمين الصحي بمركز نبروه – محافظة الدقهلية. 48-اقتراح بشأن سرعة عمل لجنة هرمون النمو بالتأمين الصحي – محافظة المنيا. 49-اقتراح بشأن إنشاء عيادات للتأمين الصحي بمدينتي الحمام والضبعة – محافظة مطروح. 50-اقتراح بشأن إنشاء مركز للسموم بمحافظة بنى سويف. 51-اقتراح بشأن تحويل مستشفى صدفا المركزي إلى مستشفى صدفا العام – محافظة أسيوط. 52-اقتراح بشأن إنشاء وحدة صحية بمنطقة غرب براني بمنطقة العزيزية بمحافظة مطروح. 53-اقتراح بشأن فتح صيدلية تجارية للتأمين الصحي بمركز الواسطى– محافظة بنى سويف. 54-اقتراح بشأن تطوير الوحدات الصحية لغالبية قرى مركز نجع حمادي– محافظة قنا. 55-اقتراح أحمد خليل خير الله،بشأن إنشاء مستشفى أمراض نفسية وعصبية بغرب محافظة الإسكندرية. 56- اقتراح بشأن فرش بعض المساجد بمركز سمالوط– محافظة المنيا. 57- اقتراح بشأن إحلال وتجديد مسجد الشيخ سليم – مركز نبروه – محافظة الدقهلية. 58-اقتراح بشأن إحلال وتجديد مسجد الغنايمة والعزبة الحمراء، وصحن مسجد الرحمن – مركز نبروه – محافظة الدقهلية. 59-اقتراح بشأن إنشاء قصر ثقافة بمركز بلقاس – محافظة الدقهلية. 60-اقتراح بشأن إحلال وتجديد مسجد سيديبراني الكبير – محافظة مطروح. 61-اقتراح بشأن إحلال وتجديد مسجدي (نجع محرم سعيد وأبو بكر الصديق) – مركز قوص – محافظة قنا. 62-اقتراح بشأن فتح مكتب كابينة سنترال قرية الحلوات مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية. 63-اقتراح بشأن توصيل خدمة كابل الفيبر لقرى (تل محمد، وكفر الشرفاء البحري، وطواحين كراش) مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية. 64-اقتراح بشأن إنشاء مدينة كفر الشيخ الجديدة على مساحة (2000) فدان من الأراضي المحصورة بين الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط في مواجهة قرية السيد البدوي في اتجاه محطة كهرباء البرلس وتطبيق البروتوكول الموقع بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف لاستغلال هذه المساحة.

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