شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء والى: إطلاق الحكومة مبادرات دعم الصناعة خطوة ممتازة على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء والى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الحكومة ثلاث مبادرات، تحفيزية الأولى في قطاع الصناعة، والثانية في قطاع التمويل العقارى، والثالثة بشأن المصانع المتعثرة، خطوة ممتازة وسيكون لها آثارها الإيجابية القوية فى تشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووصف والى، مبادرة دعم القطاع العقاري وتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيها، بأنها "ممتازة" خاصة أنها ستسهم في نمو السوق العقاري، والذى يعد قاطرة التنمية، وأحد القطاعات المهمة، وكذا ستعمل على تخفيف الأعباء، بالإضافة، إلى أنه سوف يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعر فائدة أقل من الحالي.

وأكد أن الدولة تولى كل اهتماماتها لمشروعات الإسكان الاجتماعى والعشوائيات وتدعمها بصورة كبيرة من أجل المواطن والعمل على توفير المسكن الملائم له، لكى يعيش عيشة كريمة، مضيفا، أن دعم وتمويل قطاع الصناعة بهذه المبادرة وذلك من أجل النهوض أكثر بهذا القطاع كونه كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع وتمويل الأنشطة الصناعية وذلك من أجل تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة التي نأملها جميعًا.