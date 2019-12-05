النائب طارق متولى: الانتهاء من تطوير كافة أعمال مزلقانات السويس قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، إن هيئة السكة الحديد تقوم بجهود كبيرة لتطوير محطات ومزلقانات السويس، حيث وعدت أنه خلال الفترة القبلة، سيتم الانتهاء من معظم المحطات والمزلقانات.
وأشار متولى، إلى أنه رافق قيادات السكة الحديد بالسويس ، لبحث ومعاينة جاهزية المحطات ومعدلات أمان المزلقانات، وما تم من إنجازه من أعمال الإنشاءات وتطويرها، حيث تشهد هذه المحطات ضغطا متزايدا من الطلاب وأهالي منطقة القطاع الريفي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تفقد محطة جنيفة والتي من المقرر استئناف الأعمال بها 15 ديسمبر، وتفقد محطة الجناين، ومزلقان قرية عامر، والذي أيضا سيشهد استئناف الأعمال به، وزيارة مزلقان الساحل، وتم الاتفاق على انتهاء الأعمال به نهاية الأسبوع القادم.
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