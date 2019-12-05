أنشيلوتي يقترب من العودة لـ”حديقة الأمراء”

أصبح المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي، مرشحا بقوة من أجل العودة لفرنسا وتدريب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، خلفا للمدرب الألماني توخيل، وذلك بسبب قرب انتقال هذا الأخير لألمانيا، من أجل تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني.

وحسب صحيفة ” le10sport” الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي ربطت اتصالات مع أنشيلوتي وعرضت عليه العودة لملعب “حديقة الأمراء”، بعد أن سبق له وأن قاده في الفترة الممتدة بين 2011 و2013.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن أنشيلوتي مرحب به كثيرا داخل النادي، خاصة من نجوم الفريق، الذين تربطهم معه علاقة قوية، خاصة العميد تياغو سيلفا وماركو فيراتي، ناهيك عن مسؤولي الفريق.

جدير ذكره، أن توخيل يعتبر هو الأقرب للإشراف على فريق بايرن ميونخ،الذي لم يعين بعد مدربه الأول، منذ إقالة الكرواتي كوفاتش.