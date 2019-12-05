المخرج علاء الدين الجم: امتهان عمي محمد الجم للفن شجعني-فيديو

قال المخرج الشاب علاء الدين الجم، إن امتهان عمه الفنان محمد الجم للفن، شجعه على امتهانه هو الآخر عن طريق الإخراج، إشباعا لشغفه بالميدان.

ولم يمانع علاء الدين الجم، في الاشتغال مع عمه محمد الجم في عمل يشرف على اخراجه، إذا كان هناك دور يناسبه.

ويشارك فيلم “السيد المجهول” الذي أخرجه علاء الدين الجم، في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهو العمل المغربي الوحيد الذي ينافسه ضمنها.

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وعن اختيار الممثلين في الفيلم، يقول الجم، إنه تم عن طريق “تجارب أداء”، وشارك فيه ممثلون مهنيون معروفون وغير معروفين، وآخرون من القرية التي صور فيها الفيلم.

واعتبر الجم مشاركة فيلمه في مهرجان مراكش، شيء لا يتكرر دائما، خصوصا أنه حضر لنفس الحدث قبل بداية مساره الاحترافي، وقد ساهم ذلك في تكوينه.