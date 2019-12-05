تلميذ يتعرض إلى العقاب البدني من طرف معلمته.. والده: ابني تأزم نفسيا ونطالب بفتح تحقيق

اشتكى والد أحد التلاميذ في مؤسسة تعليمية في مدينة الفنيدق، من تعرض طفله إلى عقاب بدني، ولفظي من طرف أستاذته؛ ما أثر سلبا في نفسيته.

وأوضح والد الطفل، في شكاية، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن ابنه، الذي يدرس في المدرسة الابتدائية “عقبة ابن نافع الفهري”، في مدينة الفنيدق، تعرض إلى العقاب البدني، والعنف اللفظي، من طرف استاذته.

وأوضح الأب أن ابنه تعرض للتعنيف، لأنه لم يستطع أن يكتب جملة لمائة مرة، وبسبب الاعتداء المذكور، فإنه دخل في حالة نفسية، ورفض التوجه إلى المدرسة.

ودخلت جمعية الكرامة والدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة تطوان، في الموضوع، مطالبة بفتح تحقيق حول تعرض تلميذ للعقاب البدني، واللفظي من طرف أستاذته في المدرسة الابتدائية المذكورة.

كما أوضح والد الطفل، في الشكاية ذاتها، أن أسلوب العقاب، الذي ينتهجه بعض رجال ونساء التعليم، يعد من بين أسباب الهدر المدرسي، ويخالف تماما كل النصوص المنظمة للحياة المدرسية.