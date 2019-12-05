اختارت الفنانتان صفاء وهناء، طرح كليبهما الجديد”خويا”، تزامنا مع تكريم الفنانة منى فتو في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كونهما تعتبرانه تكريم للفنانات المغربيات.
واختار التوأم الشهير في الوسط الفني المغربي، ارتداء الزي الذي صور بهما كليبهما الجديد، من أجل المرور على البساط الأحمر لليوم السادس من المهرجان.
وعن فكرة دخولهما ميدان التمثيل، أكدتا صفاء وهناء أنهما جربتاه في كليبهما الجديد، يتقمص دور “الشيخة”.
وتشارك الفنانة الشعبية الشهيرة، باعزية، في العمل الجديد لصفاء وهناء، والذي صورناه في مدينة مراكش.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء وهناء: الكليب الجديد تكريم ل”الشيخة” خاصة وللفنانات عامة.. وتعمدنا طرحه يوم تكريم منى فتو-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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