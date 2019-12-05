مستوطن يدهس فلسطينيا ويصيبه بجراح جنوبي الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فلسطيني بجراح، اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي مقتضب، إن طواقمها قدمت الإسعاف لمواطن تعرض للدهس من قبل مستوطن في مدينة الخليل.

وأوضحت الجمعية أنه جرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، دون أن تتضح ملابسات الحادث حتى الساعة.

وعلى صلة، اعتدى مستوطنون، صباح اليوم، على مزارعين في قرية أم العرايس شرق يطا جنوب الخليل.

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وفي هذا السياق، أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن مستوطني البؤرة الاستيطانية العشوائية "مستبي يائير" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، اقتحموا أراضي المزارعين القرية الفلسطينية.

وأوضح أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على مزارعين من عائلة الجبارين في منطقة أم العرايس، ومنعوهم من حراثة أرضهم لزراعة المحاصيل الشتوية.