أولمبياد طوكيو 2020: مشاكل تنظيمية نتيجة الأجواء الحارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس، إنه سيتم تغيير المزيد من مواعيد المنافسات الرياضية لتجنب الحر الشديد في الصيف.

وتتجاوز درجات الحرارة في طوكيو خلال شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، 30 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وشكلت الاستعدادات لمقاومة هذه الظروف مشكلة للمنظمين.

ونقلت اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل سباق الماراثون، وهو من أهم الأحداث المرتقبة في الأولمبياد، وسباق المشي لمسافة 800 كيلومتر، إلى مدينة سابورو شمال البلاد، لتوفير ظروف جوية أفضل للتنافس.

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وقررت اللجنة المنظمة المحلية، اليوم، تعديل مواعيد منافسات الثلاثي والفروسية.

وتغير موعد منافسات الثلاثي للفردي للسيدات من 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي إلى 6:30 صباحا، بينما تبدأ منافسات الفروسية بين 7:30 والثامنة صباحا.

وتأتي التعديلات بعد مناقشات بين منظمي دورة 2020 واللجنة الأولمبية الدولية التي تجتمع لجنتها التنفيذية حاليا في مدينة لوزان السويسرية.