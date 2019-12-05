يوفنتوس يكشف عن مدة غياب خضيرة إثر جراحة في الركبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، بطل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (Serie A)، إن لاعب الوسط المخضرم، سامي خضيرة، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى.
وسبق أن خضع اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي خاض 77 مباراة مع ألمانيا لجراحة مماثلة في الركبة اليمنى في نيسان/ أبريل الماضي.
وقال يوفنتوس في بيان "الجراحة... كانت ناجحة واللاعب سيبدأ مرحلة التعافي على الفور".
وأحرز خضيرة لقب الدوري 3 مرات مع فريق "السيدة العجوز" بعد انضمامه من ريال مدريد الإسباني عام 2015، وسجل معه الموسم الماضي 9 أهداف، بينها ثلاثية هي الأولى في مسيرته.
وأحرز خضيرة لقب الدوري الألماني مع شتوتغارت في العام 2007، والإسباني مع نادي العاصمة الإسبانية عام 2012، كما توّج بلقب المونديال مع بلاده عام 2014.
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