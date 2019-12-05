خلال 2019: بلدية الاحتلال هدمت 165 منزلا للمقدسيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت بلدية الاحتلال في القدس 165 منزلا للفلسطينيين في المدينة المحتلة منذ مطلع العام 2019، وذلك بذريعة البناء دون التراخيص، فيما تمتنع عن توسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط للفلسطينيين.

وتفرض بلدية الاحتلال غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجاً عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.

وقال الناطق باسم منظمة "بتسليم" الحقوقية، كريم جبران، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها البلدية منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغ 165 منزلا.

وأضاف جبران أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، وصادر الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.

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وعن مصير من تهدم منازلهم، قال جبران إن المساعدات التي قد يحصلون عليها قليلة، لذلك فالكثير منهم يلجأ إلى العيش في الخيام، في حين أن البعض يذهب للاستئجار، وهو أمر مكلف جدا نتيجة للاكتظاظ في الأحياء المقدسية، مبينا أن الغالبية منهم تبقى في موقع البناء الذي تم هدمه.

وبين جبران أن المقدسيين صامدون بجهودهم الذاتية مع شح المساعدات وتساهل المجتمع الدولي وعجزه، وتعامله بمكيالين، وهم يقفون بالمرصاد لإحلال التوازن الديموغرافي في القدس، الذي تحاول سلطات الاحتلال الإخلال به لصالح آلتهم الاستيطانية.