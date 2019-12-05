شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف مدفعي عنيف على مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 قصف القوات السعودية اليوم الخميس، كانون الأول 05، 2019 مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تلك القوات استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي

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