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الخميس 5 ديسمبر 2019
لقاء يناقش أوضاع اللاجئين والنازحين في مديريات وادي وصحراء حضرموت
ناقش مدير أمن الوادي والصحراء في حضرموت، العميد مبارك احمد العوبثاني اليوم مع مديرة مكتب المفوضية السامية للاجئين التابع للامم المتحدة بعدن السيدة جاكلين بارفليت الاوضاع الانسانية للاجئين والنازحين في مديريات الوادي والصحراء.
واستعرضت اللقاء دور المنظمات في تقديم المساعدات الإنسانية منها الايوائية للاجئين القادمين من بلدان القرن الأفريقي والنازحين من مناطق الصراع.
وخلال اللقاء، أشادت المسؤولة الأممية بجهود الاجهزة الأمنية في تسهيل عمل المفوضية السامية في مديريات الوادي والصحراء.
فيما أكد العميد العوبثاني استعداد إدارة الأمن في تقديم كافة التسهيلات للمفوضية السامية في تنفيذ أعمالها وتوصيل مساعداتها الإنسانية للاجئين والنازحين، شاكر اهتمام المنظمات الدولية بالوضع الانساني في الوادي والصحراء.
حضر اللقاء مساعد المدير العام لشؤون الامن قائد قوات الامن الخاصة بوادي حضرموت العقيد علي احمد الغريري.
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