- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قتلى من مليشيا الإصلاح بينهم قيادي خلال مواجهات مع المقاومة في أحور بأبين والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
قتل واصيب عدد من مسلحي مليشيا الإصلاح في مديرية أحور بأبين، إثر مواجهات مع المقاومة الجنوبية.
وقالت مصادر ميدانية إن عددا من مسلحي المليشيا بينهم قائد عبد الحق، لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع المقاومة في المديرية الساحلية.
وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت بعد أن جلبت مليشيا الإصلاح مجاميع للتقدم جهة مناطق المقاومة.
ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي أعقب المواجهات التي استمرت زهاء ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قتلى من مليشيا الإصلاح بينهم قيادي خلال مواجهات مع المقاومة في أحور بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.