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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. جرحى الجيش بمأرب ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير العلاج والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
نفذ عدد من جرحى الجيش الوطني الأربعاء، وقفة احتجاجية بمدينة مأرب، احتجاجا على اهمالهم وعدم توفير العلاج والرعاية لهم.
وطالب الجرحى الذين قطعوا عددا من الشوارع، رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة الشرعية ووزارة الدفاع تحمل واجباتهم ومسئولياتهم تجاه جرحى الجيش الوطني من ابناء المحافظات الشمالية الذين أصيبوا في معارك مواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الارهابية، وسرعة تقديم الرعاية والعلاج اللازم لهم وتسفير من يحتاجون للعلاج في الخارج.
وأكد عدد من الجرحى المعتصمين ان جراحهم الجسدية تهون في سبيل الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية، لكنهم قالوا إن الجراح الموجعة لهم تتمثل في الاهمال المتعمد لهم.
يشار إلى أن هذه ليست الوقفة الاولى، حيث نفذ جرحى الجيش الوطني عدة احتجاجات ووقفات خلال الاسابيع الماضية مع تفاقم مشكلة تأخير الحكومة الشرعية لصرف مخصصات واعتمادات علاج الجرحى.
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