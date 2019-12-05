ماذا يحدث لجسم المرأة بسبب مزيل العرق؟

الخميس 5 ديسمبر 2019

تعج الأسواق والمتاجر بأنواع مزيلات العرق المختلفة، ورغم الرائحة العطرة التي تمنحها فإن الاتحاد الألماني لتقييم المخاطر يحذر من استعمالها يوميا، وخاصة عندما يكون الجلد مجروحا أو متهيجا.



ومع أن التعرق عملية طبيعية ومفيدة للجسم، فإن رائحة العرق مزعجة أحيانا، الأمر الذي يدفع الكثيرين لاستخدام مزيلات العرق تقيهم من الوقوع في مواقف محرجة، ولتجنب ظهور بقع العرق على الملابس.

ورغم الرائحة العطرة التي يمنحها مزيل العرق للجسم فإن الاتحاد الألماني لتقييم المخاطر يحذر من استخدام مزيلات العرق يوميا، ويرجع السبب إلى أن معظم مزيلات العرق الحديثة تحتوي على مضادات العرق "Antiprepirant" التي تحتوي على أملاح الألومنيوم التي تساعد على إغلاق مسام الجلد وتقليل التعرق، وهو ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة.

الألومنيوم

ففي أوروبا، ينبغي ألا تزيد كمية الألومنيوم التي يحصل عليها البالغون أسبوعيا عبر استخدام مزيل العرق وعلب الألومنيوم، أو حتى مياه الشرب عن سبعين ملليغراما. ووفق الدراسات فإن استخدام مزيل العرق وحده يمكن أن يؤدي إلى تجاوز هذه القيمة.

لذلك ينصح البروفيسور أندرياس لوش (من المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر) بتجنب استخدام مزيلات العرق التي تحتوي على أملاح الألومنيوم يوميا، وخاصة المناطق التي يكون فيها الجلد مجروحا أو متهيجا.

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ووفق لوش فإن جزءا كبيرا من الألومنيوم يتم إفرازه مرة أخرى من الجسم، ويبقى جزء آخر بداخله، ما يؤدي لتخزينه بالجسم على المدى الطويل، وهو ما يسبب أضرارا خطيرة لبعض الأشخاص كأولئك الذين يعانون من قصور كلوي حاد.

"بعض النظريات تقول إن أملاح الألومنيوم تساعد على نمو أنسجة سرطان الثدي والإصابة بألزهايمر"

نظريات

وتعد العظام من المراكز الأساسية التي يتم تخزين الألومنيوم فيها إلى جانب الرئتين والدماغ. وبالرغم من وجود بعض النظريات التي ترى أن أملاح الألومنيوم تساعد على نمو أنسجة سرطان الثدي، وتربط ارتفاع نسبة أملاح الألومنيوم بتطور مرض ألزهايمر، فإن ذلك لم يتم إثباته وفق ما يؤكد لوش.

وتكثر أنواع مزيلات العرق المنتشرة بالأسواق، وينصح خبراء الصحة بقراءة مكونات مزيل العرق قبل شرائه، فبعض مزيلات العرق تكون فعالة ولا تحتوي على أملاح الألومنيوم.

ويشير خبراء الصحة إلى وجود وصفات منزلية لصنع مزيلات العرق، ومع أنها لا تمنع خروج العرق فإنها تساعد على منع انتشار الرائحة الكريهة.