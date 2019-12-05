شكرا لقرائتكم خبر عن الزُبيدي يلتقي رئيس انتقالي شبوة وأعضاء الهيئة التنفيذية لقيادة المحافظة والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء امس الأربعاء، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، الشيخ علي محسن السليماني، وأعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع القيادة المحلية بمحافظة شبوة وهيئتها التنفيذية، عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً. Advertisements وبحث اللقاء الإجراءات اللازمة لتفعيل أداء الهيئة وإنجازها لمهامها على صعيد المحافظة والمديريات. وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية رصد الخروقات المخالفة لاتفاق الرياض والرفع بتقارير يومية عن هذه الخروقات في الزمان والمكان الجغرافي أولاً بأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزُبيدي يلتقي رئيس انتقالي شبوة وأعضاء الهيئة التنفيذية لقيادة المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.