تركيا تحبس صحفيين لرفضهما إعطاء كلمة سر هاتفيهما

الخميس 5 ديسمبر 2019

وجهت السلطات التركية بحبس صحفيين اثنين، لامتناعهما عن تقديم كلمات السر الخاصة بهاتفيهما.



وأرجعت السلطات سبب اعتقال مراسلي وكالة (ميزوبوتاميا) الكردية، سعدية أسر وصادق توبال أوغلو، إلى احتمالية إخفائهما مراسلات مع أعضاء تنظيم إرهابي، حسب صحيفة زمان التركية.

وكانت قوات الأمن اعتقلت المراسلين عقب مغادرتهما مقر وكالة الأنباء في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من الشهر الماضي.

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وكانت الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول قضت بحبس الصحفيين، بزعم "انتمائهما لتنظيم إرهابي".

وادعت المحكمة في قرارها أن "المراسلين أبديا موقفا يعكس امتلاكهما أدلة واحتمالية إخفائهما مراسلات مع أعضاء تنظيم إرهابي، على خلفية امتناعهما عن قفل الأمان الخاص بهواتفهما المحمولة".

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي كشف عن إلغاء البطاقات الصحفية لـ685 صحفيا، مع انتقال صلاحية إصدار البطاقات الصحفية لرئاسة الاتصالات التابعة للقصر الرئاسي