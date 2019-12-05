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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: العلاقة داخل حلف شمال الأطلسي باتت مسمومة بسبب تركيا والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
تناولت صحيفة الخليج الإماراتية العلاقات الموترة داخل حلف شمال الاطلسي "الناتو " قائلة: إذا كان قادة حلف الأطلسي الذين اجتمعوا ليومين في لندن، أمس وأمس الأول، لإنقاذه من حالة "الموت السريري" حسب توصيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمكنوا من وضع بعض المراهم المسكنة على الجسد المترهل، فإن ما حصل على هامش القمة من معارك كلامية بين الرئيس ماكرون من جهة وكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهة ثانية ولأسباب مختلفة، يؤكد أن العلاقات داخل الحلف باتت مسمومة وتفتقد إلى عامل الثقة، وأن المراهم لن تنفع في إعادة الحياة إلى الجسد السقيم كما كانت حاله في السابق.
و أضافت الصحيفة ان اللافت في الحرب الكلامية بين انقرة وباريس، يظهر أن أردوغان يريد أن يجر كل دول الحلف إلى حيث يريد، أي أنه يسعى إلى توريط الحلف في حربه داخل سوريا.
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