شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق تطوق سيدني وتدمر أكثر من 400 منزل والان نبدء بالتفاصيل

تكافح فرق الإطفاء اليوم الخميس عدة حرائق تحيط بسيدني وتغلف أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان بسحب من الدخان قد تمتد أياماً.

وتسببت حرائق الغابات في مقتل أربعة أشخاص على الأقل ودمرت أكثر من 400 منزل منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني. ولا تزال الحرائق مشتعلة في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وكوينزلاند.

وتكافح السلطات ما يقرب من 140 حريقا في نيو ساوث ويلز في الوقت الذي خرج فيه الوضع عن نطاق السيطرة في بعض المناطق بسبب الرياح القوية.

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وكانت أشد الحرائق في محيط سيدني، عاصمة الولاية التي يقطنها حوالي خمسة ملايين نسمة.

وقالت خدمة الإطفاء بالولاية "تواجه فرق الإطفاء ظروفا في غاية الصعوبة أمام عدد من الحرائق الكبرى"، وأضافت أن أحوال الطقس ستجعل الدخان يغلف أجزاء كثيرة من سيدني.

ونظرا لزيادة التلوث أصبحت سيدني في المرتبة التاسعة عشرة على قائمة تصنيف أسوأ دول العالم من حيث الرؤية بسبب تلوث الهواء، متقدمة على مومباي وشنغهاي.