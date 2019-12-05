شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من القدس والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة شبان فلسطينيين من القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت سفيان النتشة، واسلام الرجبي، ومحمد الرجبي، بعد ان داهمت منازل ذويهم في بلدة سلوان، فيما اعتقلت الشاب محمود الهدرة، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته في جبل الزيتون، بينما ،اعتقلت تلك القوات الشاب محمد موسى مصطفى من بلدة العيسوية، أثناء تواجده في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

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