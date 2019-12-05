صواريخ إيران للحوثيين وعصيان لبنان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: البحرية الأمريكية تحبط تهريب صواريخ إيرانية متطورة للحوثيين، وترامب عن تقرير "عزله": مزحة لا جدوى منها، وحمدوك يبحث بواشنطن حذف السودان من "قائمة الإرهاب"، ونتنياهو يلتقي بومبيو لزيادة الضغط على إيران، وماكرون يدعو لاجتماع مع دول الساحل بشأن الإرهاب، ومصر وفرنسا: لا شرعية لمذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج، وصحيفة ألمانية: النظام الإيراني لن يستطيع إيقاف ثورة الحرية.

كما تقرأون: "الإندبندنت": عصيان مدني في لبنان احتجاجا على تكليف الخطيب بتشكيل الحكومة، وتجدد الآمال بتحرير آلاف الإيزيديات من قبضة داعش، ومقتل وإصابة 17 جنديا تركيا في استهداف رتل عسكري بريف حلب، ومسؤولون أمريكيون: إيران نقلت ترسانة صواريخ باليستية إلى العراق، وتركيا تحبس صحفيين رفضا كشف كلمة سر هاتفيهما، وموريتانيا تشكل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب.

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وفي الاقتصاد تطالعون: أمريكا والصين تقتربان من إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري، و84.1 مليار دولار إيرادات قطاع الكيماويات في دول التعاون الخليجي، والذهب يتراجع متضررا من تحسن مؤشرات اتفاق التجارة، والنفط يقفز 3% بدعم مزيد من التخفيضات في إنتاج أوبك، وأرامكو تعلن انتهاء اكتتاب المؤسسات بقيمة 50.4 مليار دولار، وترامب يوقع إعلانا لتنفيذ اتفاقات تجارية مع اليابان الأسبوع المقبل، وانهيار صادرات إيران النفطية يجبرها على إخفائها في الموازنة.

ورياضيا تقرأون: مورينيو يلوم لاعبي توتنهام بعد الخسارة من مانشستر يونايتد، أما في التكنولوجيا: بالصور.. تعرف على جهاز بلاي ستيشن 5.

وفي الفن: محمد جمعة: "ممالك النار" أزعج صناع الدراما في تركيا، بينما في المنوعات تتابعون: في عملية سرية.. بريطانيا تعيد ذهبا بـ4 مليارات جنيه إسترليني إلى بولندا.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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