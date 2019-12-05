ليبرمان ينعى خيار "حكومة الوحدة" ويعلن الاتجاه نحو انتخابات ثالثة

نعى وزير الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيجدور ليبرمان، الخميس، جميع محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن كافة المحاولات فشلت، وأن البلاد تتجه نحو انتخابات ثالثة.

وألقى ليبرمان مسؤولية عدم تشكيل حكومة وحدة على حزبي الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو و"أزرق وأبيض" بزعامة بيني جانتس.

وقال "إن جميع الخيارات لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ضيقة بدعم من العرب قد فشلت، ومن ثم سنذهب إلى انتخابات ثالثة"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويأتي ذلك بعد يومين كان يبدو فيهما أن ليبرمان قد ينضم إلى حكومة يمين ضيقة.

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إلا أنه عاد وأكد أن "الموضوع انتهى، ولا ينوي الانضمام إلى حكومة ضيقة، لا في اليمين ولا اليسار".

وأكد ليبرمان للصحيفة أن نتنياهو وجانتس اتخذا قرارا استراتيجيا بعدم تشكيل حكومة وحدة، ومن ثم فإن مسؤولية عدم تشكيلها تقع على "الليكود وأزرق وأبيض".

وذكر أنه التزم بوعوده قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها، وهي الانضمام لحكومة وحدة موسعة، لكن تشكيل "حكومة ضيقة لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية وبعيدة المدى".

وبذلك تستبعد تصريحات ليبرمان هذه الاحتمالات التي تحدث عنها بعض أعضاء حزبه، الذين أشاروا خلال اليومين الماضيين إلى أنهم يضغطون عليه للانضمام إلى حكومة يمينية.

ويأتي تصريح رئيس "إسرائيل بيتنا" قبل أيام من انتهاء المهلة النهائية لتشكيل الحكومة، وهي الأربعاء المقبل.

وبعد انتهاء المهلة سيتم حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة قد تجرى في الـ25 من فبراير/شباط المقبل.