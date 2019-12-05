صحيفة: المواطن اللبناني بات بين خياري الانتحار من الجوع أو الهجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الوطن في افتتاحيتها بعنوان " لبنان.. الانتحار من الجوع" ان لبنان الذي كان يوماً من أكثر دول المنطقة تقدماً، بات المواطن فيه بين خيارين إما السفر، أو البقاء وتحمل مختلف أنواع الضغوط التي أدت الى تزايد عدد حالات الانتحار التي تعكس حالة اليأس لدى شريحة واسعة من اللبنانيين مع استمرار تراجع المستوى المعيشي لدرجة لا تحتمل.

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وأشارت " الوطن" إلى أن الاعتصامات الشعبية العارمة في لبنان بينت أن المطالب واحدة وأن التوجه ذاته بين الجميع للبحث عن حل جذري ينهي معاناة اللبنانيين.

وتشهد لبنان، منذ أشهر، تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي والخدمات.