شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: عضو في «البحرية» يقتل ويصيب 3 من موظفي «الدفاع».. وينتحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لوس أنجلوس)

قُتل شخصان وأصيب ثالث عندما أقدم عسكري أمريكي على إطلاق النار عليهم في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربور في ولاية هاواي، حسبما قالت السلطات العسكرية المحلية.

وذكرت القاعدة في بيان أن مطلق النار عضو في البحرية الأمريكية، مضيفة أنه أقدَم على إطلاق النار على ثلاثة موظفين مدنيين من وزارة الدفاع قبل أن يقتل نفسه، فيما تم إغلاق القاعدة البحرية بعض الوقت.

وأوضح البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترمب على الوضع وأنه يواصل متابعة الأمر.