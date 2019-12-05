جبرايل: حريصون على اتمام العام الدراسي وعلى وحدة الجسم التعليمي

أكد منسق اتحاد لجان الاهل في ​المدارس الخاصة​ عبدو ​جبرايل​ "نحرص على اتمام ​العام الدراسي​ وعلى وحدة الجسم التعليمي في آن معا كما نطالب بحصر النفقات داخل المدارس".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، شدد جبرايل على ان "المدارس يجب ان تدفع الرواتب للمعلمين ونحن كأهل لسنا مترردين بدفع المتوجبات علينا"، مشيرا الى ان "الموضوع الاساسي بالنسبة لنا كهيئات تعليمية هو بالسعي لتمرير المرحلة الصعبة التي نمر بها".