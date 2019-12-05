مي خريش: الحريري هو المسؤول عن اي شيء يحصل لانه هو رئيس الحكومة

اشارت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​ الى ان بيان رؤساء ​الحكومة​ السابقين تحريضي ضد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، لان الرئيس لم يعتد على صلاحيات احد، ودعت رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ الى ان يكون مسؤولا وينقذ البلد. وسألت "من يحرك الشارع اليوم بعد دعوة الرئيس عون الى ​الاستشارات النيابية​؟ ودعت الناس الى عدم الانجرار وراء الشعارات".

واعتبرت خريش في حديث تلفزيوني، ان الحريري استقال من الحكومة ومن تصريف الاعمال ولم يذهب الى اجتماع ​بعبدا​ المالي، وهو يعتبر ان كل ما يحصل من هم ومعيشة الناس لا تعنيه. وسألت اين هو رئيس الحكومة في كل ما يحصل على الارض من جوع وغيره؟ اضافت "هل يتابع ماذا يحصل على الارض وهل يحضر التلفاز؟".

واكدت ان الحريري هو المسؤول عن اي شيء يحصل لانه هو رئيس الحكومة، وشددت على ان كل شيء يرخص امام ​لبنان​ والبلد، ونحن اليوم امام 4 ايام مفصيلة قبل الاستشارات الاثنين، وكل شخص معني بالاستشارات النيابية الاثنين عليه تسمية الشخص الذي تم الاتفاق عليه والذي سماه السني الاقوى في بيئته، والذهاب الاثنين مساء الى التأليف وتتألف الحكومة نهاية الاسبوع المقبل، واطلب من الناس في الشارع الى ان يكونوا ايجابيين، لان السلبية تولد الاحتكاك.