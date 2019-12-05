سليم عون:من حافظ على الدستور هو من حمى شخص رئيس الحكومة يوم تعرض للإعتداء

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ ان "من حمى الميثاق و حافظ على ​الدستور​ هو من حمى شخص رئيس ​الحكومة​ وحافظ على موقعه يوم تعرض للإعتداء والإهانة، ومن إعتدى على الميثاق وإنتهك الدستور هو من وقف مؤيداً أو مبرراً أو حتى متفرجاً على هذا الإعتداء".



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