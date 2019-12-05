أبو سليمان شكر الضمان على تجاوبه مع اقتراحه تمديد مفعول براءات الذمة

شَكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على "تجاوبه مع كتابه وعقده جلسة استثنائيّة الثلثاء الماضي أَقرّ خلالها تمديد مفعول براءات الذمة حتّى 29 شباط 2020 مبدئيًّا، بانتظار عقد جلسة أُخرى لإعادة التصويت وفقًا للنظام".
وأعرب عن أمله في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "يُسرع أيضًا بالموافقة على اقتراحي تأجيل تسديد الاشتراكات".
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