البستاني: الإعلان عن موعد الاستشارات النيابية يشكل بادرة خير

رأى النائب ​فريد البستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الإعلان عن موعد ​الاستشارات النيابية​ يشكل بادرة خير نأمل أن تتكلل بتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ تأخذ على عاتقها استعادة الثقة وإرضاء الناس وإيجاد الحلول الناجعة للبدء بالخروج من نفق الأزمات ووضع البلاد على طريق استعادة العافية المالية والاقتصادية".

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