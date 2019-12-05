علم الدين استنكر إقفال عمال بلدية طرابلس لبلدية الميناء

أعلن رئيس ​بلدية الميناء​ ​عبد القادر علم الدين​ في بيان، ان "موظفي وعمال بلدية ​طرابلس​ تجمعوا أمام مبنى بلدية الميناء، وعمدوا الى اقفالها، كما تجمع قسم آخر من عمال ​بلدية طرابلس​ امام مبنى ​اتحاد بلديات الفيحاء​"، مستنكرا ما جرى، معتبرا ان "هذا العمل جاء بتوجيهات من ​السلطة​ التنفيذية في بلدية طرابلس".

وقال: "كان حريا بموظفي وعمال بلدية طرابلس التواجد في مقر بلديتهم والقيام بوظائفهم وواجبهم بشكل طبيعي تجاه ابناء مدينتهم، بدلا من القيام بإقفال بلدية الميناء، ومنع الموظفين من خدمة اهلهم، واترك هذا الموضوع برسم ابناء مدينتي طرابلس والميناء وبرسم الجهات المعنية".



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