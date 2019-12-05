وليد أبو سليمان للنشرة: تعميم مصرف لبنان غير مكتمل

أكد الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​، في تصريح عبر "النشرة"، أن التعميم الصادر عن ​مصرف لبنان​ يوم أمس، الذي يخفض بموجبه ​أسعار الفوائد​ على الودائع، أقل ما يقال فيه أنه غير مكتمل، لافتاً إلى أن هذا التعميم يخفض الفوائد على الحسابات الدائنة، لكنه لا يتناول الحسابات المديونة و​القروض​ الجديدة، كما أنه لا يخفض الفوائد على شهادات الإيداع وعلى ودائع ​المصارف​ لدى مصرف لبنان.

ورأى أبو سليمان أن هذا التعميم يخفف العبء عن كاهل المصارف ويعزز هامش الربح لديها، مؤكداً أن هذه الإجراءات، بموجب قانون النقد والتسليف، من صلاحيات مصرف لبنان، معتبراً أن المطلوب كان أن تتناول الإجراءات الحسابات الدائنة والمديونة أيضاً.

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