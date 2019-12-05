بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس موازنتي الصحة والطاقة

بدأت جلسة ​لجنة المال​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ بحضور وزيرة الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال ​جميل جبق​ لبحث واقرار موازنتي ​وزارة الطاقة والمياه​ بإداراتها ومؤسساتها كافة و​وزارة الصحة العامة​.

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