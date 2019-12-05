النشرة: مجموعة من المحتجين اعتصموا امام مصرف لبنان في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مجموعة من ​المحتجين​ اعتصموا امام ​مصرف لبنان​ في صيدا، للتنديد ب​سياسة​ ​المصارف​ وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، حيث هتفوا بشعارات مطلبية وقرعوا على الطناجر وبحجارة على العوائق الحديدية، وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​.

هذا واقفل المحتجون، مسارب تقاطع "ايليا" في صيدا بشكل كامل، ونظموا وقفة احتجاج تزامنا مع الاضراب العام في المدينة.