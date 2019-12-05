النشرة: مجموعة من المحتجين اعتصموا امام مصرف لبنان في صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان مجموعة من المحتجين اعتصموا امام مصرف لبنان في صيدا، للتنديد بسياسة المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث هتفوا بشعارات مطلبية وقرعوا على الطناجر وبحجارة على العوائق الحديدية، وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
هذا واقفل المحتجون، مسارب تقاطع "ايليا" في صيدا بشكل كامل، ونظموا وقفة احتجاج تزامنا مع الاضراب العام في المدينة.
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