أكدت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن ما يتم تداوله، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، عن إمتناع ​دار الفتوى​ عن إستقبال المرشح ل​رئاسة الحكومة​ المقبلة مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ لا أساس له من ​الصحة​.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لا صحة للمعلومات عن رفض دار الفتوى إستقبال الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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