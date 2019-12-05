قوى الأمن: تحرير مخطوف في المرج البقاعية وتوقيف جميع أفراد العصابة الخاطفة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 2 كانون الأول 2019، تعرّض أحد رجال الأعمال لعمليّة خطف على طريق البيرة في ​منطقة البقاع​ الغربي من قِبل مجهولين، وبالتاريخ ذاته طلب الخاطفون فدية ماليّة وقدرها مليون دولار أميركي لإطلاق سراحه".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة للعمل على تحرير المخطوف وتوقيف المتورّطين بهذه العمليّة، وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الخاطفين استخدَموا سيارة رباعيّة الدفع نوع "شيروكي" ودراجة آليّة لتنفيذ هذه العمليّة". ولفتت إلى أنّ "هذه الشعبة توصّلت أيضًا في غضون ساعات، إلى تحديد هويّة الفاعلين وهم:

- "م. ح." (مواليد عام 1982)

- "ح. ح." (مواليد عام 1993)

- "ط. ح." (مواليد عام 1996)

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- "ع. ش." (مواليد عام 1983)

- "أ. ع." (مواليد عام 1987)

جميعهم من الجنسية السورية".

وذكرت المديرية أنّه "بعد أن جرى تحديد مكان احتجاز المخطوف داخل منزل مستأجَر من قِبل الخاطفين في بلدة ​المرج​-البقاع، وضعت شعبة المعلومات خطّة محكمة للعمل على تحريره وتأمين سلامته وتوقيف جميع المتورّطين"، مشيرةً إلى أنّ "فجر تاريخ 3 كانون الأول 2019، وفي عمليّة متزامنة نفّذت القوة الخاصة مداهمات وتوقيفات بين منطقتي المرج و​جب جنين​، بحيث تمكّنت من تحرير المخطوف في منطقة المرج، وأوقفت جميع المتورّطين بعمليّة الخطف".

وبيّنت "أنّها ضبطت المبلغ الّذي استولى عليه الخاطفون من الضحية خلال عمليّة الخطف وقدره 7،380 دولار أميركي و100،000 ليرة لبنانية"، مفيدةً بأنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تورّطهم بعمليّة الخطف. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".