النشرة: عودة الهدوء الى حاصبيا بعد قيام الجيش بفتح كافة الطرقات

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن "الهدوء التام عاد ليسيطر على منطقة حاصبيا بأكملها بعد أن عمد الجيش إلى فتح الطرقات التي كان قد اقفلها المحتجون صباحا".
وتعتبر الحركة طبيعية حيث فتحت كافة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام الطلاب وكذلك الدوائر والمؤسسات وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف أيضا في ظل حركة لافتة لدوريات القوى الأمنية بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين.
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