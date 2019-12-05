النشرة: عودة الهدوء الى حاصبيا بعد قيام الجيش بفتح كافة الطرقات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "الهدوء التام عاد ليسيطر على منطقة حاصبيا بأكملها بعد أن عمد الجيش إلى فتح الطرقات التي كان قد اقفلها المحتجون صباحا".

وتعتبر الحركة طبيعية حيث فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية و​المصارف​ أيضا في ظل حركة لافتة لدوريات ​القوى الأمنية​ بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين.