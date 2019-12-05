النشرة: الطريق الواصل بين راشيا والمصنع مقطوعة بما فيها الطرقات الفرعية

اشار مراسل "الخليج 365" الى ان الطريق الواصل بين راشيا والمصنع مقطوعة بما فيها الطرقات الفرعية، وذلك عند مفترق دار الحنان نزولا باتجاه بلدة الخيارة ومن مفترق بلدة الصويري وصولا الى المصنع وكذلك طريق معمل السكر باتجاه البقاع الغربي.
الجدير ذكره ان الطرقات التي كان يسلكها المواطنون في مثل هذه الحالات اصبحت اليوم ايضا مقطوعة.
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