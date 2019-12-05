النشرة: الطريق الواصل بين راشيا والمصنع مقطوعة بما فيها الطرقات الفرعية

اشار مراسل "​الخليج 365​" الى ان الطريق الواصل بين ​راشيا​ و​المصنع​ مقطوعة بما فيها الطرقات الفرعية، وذلك عند مفترق دار الحنان نزولا باتجاه بلدة الخيارة ومن مفترق بلدة ​الصويري​ وصولا الى المصنع وكذلك طريق معمل ​السكر​ باتجاه ​البقاع الغربي​.

الجدير ذكره ان الطرقات التي كان يسلكها المواطنون في مثل هذه الحالات اصبحت اليوم ايضا مقطوعة.