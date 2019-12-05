ذكرت صحيفة "نيكي" اليابانيّة الاقتصاديّة، أنّ "اليابان تعكف على إعداد خطة لإرسال نحو 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحماية السفن الّتي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات". ولفتت إلى أنّ "رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبحث القيام بزيارة للشرق الأوسط في كانون الثاني، تشمل السعودية والإمارات".
وأوضحت أنّ "الحكومة ستقترح نشر سفينة حماية واحدة وطائرة للدوريّة من قوّة الدفاع الذاتي البحرية للمشاركة في مهمّة لمدّة عام يمكن تجديدها سنويًّا"، مبيّنةً أنّ "الحكومة اليابانية تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية العام".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة يابانية: طوكيو تعتزم إرسال 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحراسة السفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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