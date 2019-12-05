صحيفة يابانية: طوكيو تعتزم إرسال 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحراسة السفن

ذكرت صحيفة "نيكي" ​اليابان​يّة الاقتصاديّة، أنّ "اليابان تعكف على إعداد خطة لإرسال نحو 270 من أفراد البحرية إلى ​الشرق الأوسط​ لحماية السفن الّتي تنقل إمدادات لليابان، وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات". ولفتت إلى أنّ "رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ يبحث القيام بزيارة للشرق الأوسط في كانون الثاني، تشمل ​السعودية​ و​الإمارات​".

وأوضحت أنّ "الحكومة ستقترح نشر سفينة حماية واحدة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وطائرة للدوريّة من قوّة الدفاع الذاتي البحرية للمشاركة في مهمّة لمدّة عام يمكن تجديدها سنويًّا"، مبيّنةً أنّ "​الحكومة اليابانية​ تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية العام".