وفاة 57 شخصا بعد غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، "وفاة 57 شخصًا بعد غرق سفينة من جامبيا قبالة ساحل موريتانيا". ولفتت إلى أنّ "الناجين أبلغوا طاقم المنظمة الدولية للهجرة بأنّ السفينة غادرة جامبيا الأربعاء الماضي وعلى متنها ما لا يقلّ عن 150 شخصًا".
ويُعدّ الحادث واحدًا من أكثر الحوادث المأساويّة، منذ أن ندرت المحاولات عندما كثّفت إسبانيا الدوريات في منتصف العقد الأوّل من الألفية الثانية.
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