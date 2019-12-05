وفاة 57 شخصا بعد غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، "وفاة 57 شخصًا بعد غرق سفينة من جامبيا قبالة ساحل ​موريتانيا​". ولفتت إلى أنّ "الناجين أبلغوا طاقم ​المنظمة الدولية للهجرة​ بأنّ السفينة غادرة جامبيا الأربعاء الماضي وعلى متنها ما لا يقلّ عن 150 شخصًا".

ويُعدّ الحادث واحدًا من أكثر الحوادث المأساويّة، منذ أن ندرت المحاولات عندما كثّفت ​إسبانيا​ الدوريات في منتصف العقد الأوّل من الألفية الثانية.