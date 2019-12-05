نقلت وكالة "رويترز" عن متّحدث باسم الشرطة البولندية، إشارته إلى أنّ "أربعة أشخاص قُتلوا في انهيار مبنى من ثلاث طبقات في منتجع "شتيرك" البولندي للتزلّج، بعد انفجار غاز"، لافتًا إلى أنّه "عُثر على جثث ثلاثة بالغين وطفل حتّى الآن تحت الأنقاض".
وأوضح أنّ "نحو ثمانية أشخاص كانوا في المبنى، ورجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين".
وذكر التلفزيون البولندي أنّ نحو مئة من رجال الإطفاء و50 من أفراد الشرطة في الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص نتيجة انهيار مبنى في منتجع تزلج ببولندا بعد انفجار غاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.