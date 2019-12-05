مقتل 4 أشخاص نتيجة انهيار مبنى في منتجع تزلج ببولندا بعد انفجار غاز

نقلت وكالة "رويترز" عن متّحدث باسم ​الشرطة البولندية​، إشارته إلى أنّ "أربعة أشخاص قُتلوا في ​انهيار مبنى​ من ثلاث طبقات في منتجع "شتيرك" البولندي للتزلّج، بعد ​انفجار​ غاز"، لافتًا إلى أنّه "عُثر على جثث ثلاثة بالغين وطفل حتّى الآن تحت الأنقاض".

وأوضح أنّ "نحو ثمانية أشخاص كانوا في المبنى، ورجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين".

وذكر التلفزيون البولندي أنّ نحو مئة من رجال الإطفاء و50 من أفراد الشرطة في الموقع.