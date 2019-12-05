سفير الصين بواشنطن حذّر من قوى مدمرة تحاول تقويض العلاقات مع أميركا

لفت سفير ​الصين​ لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​ تسوي تيانكاي، إلى أنّ "العلاقات الأميركيّة- الصينيّة تمرّ بمفترق طرق خطير بسبب الخلافات التجاريّة، لكن من الممكن العودة إلى مسار أفضل"، مركّزًا على أنّ "الدولتين تحاولان حلّ خلافاتهما بشأن التجارة".

وشدّد خلال عشاء استضافه مجلس التجارة الأميركي- الصيني، على أنّ "في الوقت نفسه، علينا الحذر من أنّ بعض القوى المدمّرة تستغلّ الخلاف التجاري الراهن عَبر استخدام خطاب متطرّف". وحثّ الشركات الأميركيّة والصينيّة الحريصة على توسيع التجارة بين الدولتين، على الوقوف ضدّ مساع لِنشر العداوة وخلق صراع بيننا، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في كل‭‭‭‭ ‬‬‬‬من ​هونغ كونغ​ وشينجيانغ"، وهي منطقة مضطربة في غرب الصين تقطنها أقليّة كبيرة من مسلمي الويغور يقول بعض المسؤولين الأميركيّين إنّهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.