هزة أرضية بقوة 4.3 درجات ضربت مدينة آبادان في بوشهر جنوبي إيران

ضربت هزّة أرضيّة بقوّة 4.3 درجات على مقياس "ريختر" مدينة آبادان في محافظة بوشهر بجنوب ​إيران​. وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة ​طهران​، أنّ "هذه الهزة الأرضية وقعت في عمق 12 كلم من سطح الأرض"، مبيّنًأ أنّ "مركز الهزة الأرضية كان عند التقاء خطّي العرض الشمالي 28.14 والطول الشرقي 51.63".

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