وزير الدفاع الأميركي: قواتنا أتمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا

أعلن وزير الدفاع الأميركي ​مارك إسبر​، أنّ "قواتنا أتمّت انسحابها العسكري من شمال شرق ​سوريا​، وسنبقي نحو 600 جندي في سوريا ويمكننا تقليص العدد إذا قرَّرت دول حليفة إرسال قواتٍ".

وركّز على أنّ "لا تقدّم في المحادثات مع ​تركيا​ بشأن منظومة "إس-400" الروسية".