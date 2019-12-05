وزير الدفاع الأميركي: قواتنا أتمت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنّ "قواتنا أتمّت انسحابها العسكري من شمال شرق سوريا، وسنبقي نحو 600 جندي في سوريا ويمكننا تقليص العدد إذا قرَّرت دول حليفة إرسال قواتٍ".
وركّز على أنّ "لا تقدّم في المحادثات مع تركيا بشأن منظومة "إس-400" الروسية".
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